Fiorella Rodríguez (46) y Jean Pierre Díaz (26) son una pareja tan compenetrada que no se nota la diferencia de edades que hay entre ellos. Algunos pueden imaginar que en el año y cuatro meses que tienen de relación pocos son los temas que tiene en común, pero eso está lejos de la realidad.

Fiorella, hace poco comentaste que estás viviendo un momento especial con Jean Pierre...

Jean Pierre llegó a mi vida en un momento preciso y aquí estamos juntos, sumándonos, con muchos proyectos en mente.

¿Sabías quién era Fiorella?

JP: Te cuento cómo nos conocimos. Me contrataron para hacer una sesión de fotos en un teatro y ahí empezó todo.

Empezó a fluir...

F: Sí, fue increíble, las cosas se fueron dando entre largas conversaciones con temas en común, como el cine, la música, y yo decía: ¿nació en este siglo?

¿Tanto así?

F: Le gusta Camilo Sesto, el rock. (Jean Pierre empieza a cantar ‘Fresa salvaje’).

Ahora están viviendo juntos en su ‘nidito de amor’...

F: Bueno, nos acabamos de mudar a Miraflores, el ‘depa’ está medio ‘calato’, pero aquí cada uno tiene su espacio. ‘Mika’ (su hija), el suyo, Jean Pierre y yo, los nuestros.

¿Ha sido difícil dar este paso de la convivencia?

F: Jean Pierre vivía cerca de mi casa y los fines de semana los pasábamos juntos, pero todo se ha dado de manera muy bonita y orgánica.

¿Es cierto que después de salir tres meses con Jean Pierre te diste cuenta de que eras mayor que él?

F: Sí, es que había tanta afinidad que no me había dado cuenta de que le llevaba tantos años, pero eso no hizo que las cosas se enfriaran, fue todo lo contrario.

Ahora, Melissa Klug y Milena Zárate también tienen parejas menores que ellas.

F: Sí, he visto que las amistades están felices. No se trata de edades, sino de madurez y sentimientos.

JP: Exacto, una relación fluye cuando hay ‘química’, complicidad y amor.

En una palabra, ¿cómo describirías a Fiorella?

JP: Hermosa en todos los sentidos. Supera eso Fiorella, ja, ja, ja.

F: Ves, solo puedo decir que es mi amor bonito.