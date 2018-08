Fiorella Rodríguez confirma que se separó de su esposo, el cineasta Sandro Ventura, tras 15 años de matrimonio

Se acabó. El matrimonio de 15 años de Fiorella Rodríguez con el cineasta Sandro Ventura llegó a su fin. Hace algún tiempo se especuló que ambos ya se encontraban separados, pero ninguno quiso brindar alguna declaración oficial sobre su situación.

Ahora, fue Fiorella Rodríguez quien decidió ponerle fin a las especulaciones y confirmó que ella y Sandro Ventura ya no están más juntos. La actual jurado de El Artista del Año no quiso dar mayores detalles de lo sucedido.

"No me gustan las especulaciones y por eso es que prefiero aclarar el tema. Actualmente me encuentro abocada a mi trabajo y a reconectarme con temas que dejé de lado. Ventura sabe el enorme cariño que le tengo y siempre será una persona muy especial en mi vida”, contó Fiorella Rodríguez al diario La República.

Además, la actriz y exconductora dejó en claro que Sandro Ventura siempre será una persona importante en su vida, pues ambos, junto a sus hijos, conformaron una familia feliz. Fiorella Rodríguez tiene una hija de 18 años, mientras que el cineasta tiene tres hijos de su primer compromiso.

"En 15 años, sacamos cuatro chicos que hoy son grandes, hechos y derechos. Sandro será una persona importante siempre en mi vida y yo en la de él", finalizó Fiorella Rodríguez.

