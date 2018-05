Fito Páez anunció segundo concierto en Lima tras éxito en venta de entradas

Debido al ‘sold out’ del concierto que ofrecerá Fito Páez el próximo 01 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, el exponente del rock, anunció una segunda fecha en Lima.

Fito Páez se presentará el 2 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, con el fin que sus miles de seguidores no se queden sin disfrutar del concierto ‘Solo piano’.

Sus seguidores se deleitarán con lo mejor de su repertorio. 'Mariposa tecnicolor', 'La rueda mágica', 'Llueve sobre mojado', ‘Vivo pensando en ti', entre otro de sus conocidos temas sonarán en el evento.

“Me siento sorprendido y contento cuando me dijeron que ya se habían agotado las entradas del 01 de Junio, me propusieron hacer un segundo concierto y no lo pensé dos veces. Siempre es lindo reencontrarme con mi público peruano que qué cantemos juntos mis temas. Será una velada inolvidable. Agradezco a Perú por tanto amor”, comentó Páez.

Las entradas para ver a Fito Paéz en vivo continúan a la venta en 'Tu entrada' de Plaza Vea y Vivanda.