¡SE QUEJÓ! Flavia Laos y Austin Palao protagonizaron un divertido video en TikTok donde revelaron las cosas que más le molestas de su pareja, esto es parte de una tendencia que se viene realizando en la mencionada red social de videos.

La cantante inició diciendo: “No me gusta que siempre crees que tienes la razón y lo sabes todo”. El exchico reality no dudó en decirle que una de las cosas que no le gustan es que le “obligue” a hacer challenge en TikTok.

Además, sorprendió al revelar que no le gustan varias cosas más: “N o me gusta que seas muy renegón (...) No me gusta que seas, a veces, un poco engreído. ¿Sabes qué más no me gusta también? no me gusta que no aceptes tus cosas, que no aceptes tus errores”.

¿Desde cuando están juntos Austin Palao y Flavia Laos?

En agosto del 2022, Austin Palao le pidió oficialmente a Flavia Laos que sea su novia, pese a que habían estado saliendo desde hace meses.

La propuesta se realizó en una romántica cena sorpresa que le preparó el cantante a la modelo en Bali, una isla paradisiaca.

