Samuel Suárez usó sus historias de Instarándula para revelar que la mujer acusada por Flavia Laos de haberle robado en su clóset sale salió a defenderse mostrando pruebas que demostrarían que no hurtó ninguna de las prendas de la modelo y cantante.

“Flavia practicamente acusó a la señora de azul de que le había robado. Yo les cuento que se han comunicado conmigo y me han alcanzado una serie de pruebas donde la señora al parecer no le robó nada, tiene pruebas, tiene vouchers, y le ha exigido a Flavia que diga que no lo ha hecho y ella todavía no se pronuncia ¿para no quedar mal? Yo estoy seguro que después de lo que voy a publicar, Flavia va salir a decir que la señora de azul, que tan viral se ha hecho, va salir diciendo que la señora no le ha robado nada. Yo creo que la señora tiene pruebas suficientes para demostrar que no robó y que los productos que están en su bolsita los compró. Flavia de loca se arrebata y la señaló, si bien es cierto no mostró su rostro, hay gente que ya la identificó. La señora obviamente tiene que limpiar su honra, la acusaron de ladrona”, dijo el popular Samu indignado.

En ese sentido, contó que la mujer está muy molesta y que tiene una llamada que mantuvo con el supuesto padre de la rubia, donde él le asegura que prefiere dejar el tema ahí, pese a que ella le pide que su hija se rectifique. “La señora le ha dado un chance para que Flavia haga un post aclarando el tema y no llegar hasta los medios. Le han dicho que ningún medio de prensa puede publicar su rostro porque si no los van a denunciar... encima van a denunciar ellos ¿eres capaz de denunicar por difundir un rostro de algo que tú has genenerado? lo primero sería aclarar”, le recomendó el periodista a la modelo.

Además, le pidió que se trague su orgullo y le pida disculpas. “No te cuesta nada salir en un post y decir ‘esta señora no me robó' es lo menos que puedes hacer, trágate tu orgullo y discúlpate, tú sabes que podrías haberlo hecho hace rato y no esperar que la señora salga con todas sus pruebas” , dijo Samuel Suárez.

Finalmente, Samu aseguró que tiene la llamada completa de la mujer con el supuesto papá de Flavia. “ Ojo que basta que esta señora dé la autorización para que se emita la llamada con el papá de Flavia para que se haga público”, advirtió el creador de Instarándula.

TE PUEDE INTERESAR

‘Principito’ envía explosivos AUDIOS contra Michelle Soifer: “Hablaba con Farfán mientras estaba conmigo”

Karla evidencia exceso de maquillaje de Gabriela Sevilla: “Si mi hijo siquiera se cae, es lo último en lo que me voy a preocupar”

Gabriela Herrera rompe en llanto EN VIVO ante lluvia de críticas en ‘América Hoy’: “No soy creída ni soberbia”