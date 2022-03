Flavia Laos se pronunció sobre su relación con Austin Palao, con quien se le ha vinculado sentimentalmente, y afirmó que hoy ‘es una persona importante en su vida’, además, ‘que le hace bien’ su compañía.

TE VA A INTERESAR: FLAVIA LAOS Y AUSTIN PALAO YA NO SE OCULTAN Y GRABAN TIKTOKS ¿CONFIRMAN ROMANCE?

“Hoy en día Austin es una persona muy importante en mi vida y por qué no presentárselo a mi familia porque es una persona que me hace bien, que me hace feliz”, manifestó en una entrevista con Amor y Fuego.

Pero eso no fue todo, Flavia manifestó que Austin ‘es un gran chico y que su familia lo ama’.

Recordemos que hace unos días, las cámaras de Amor y Fuego captaron a Flavia Laos pasar la noche en casa de Austin Palao hasta la mañana, que salieron juntos.

FLAVIA LAOS SE PRONUNCIÓ SOBRE EL COMENTARIO DE FACUNDO QUE HABRÍA PROVOCADO LA MOLESTIA DE LUCIANA FUSTER

Flavia Laos también se pronunció sobre el comentario de Facundo González, que provocó la incomodidad de Luciana Fuster, hace unos días en Esto es Guerra. “Melissa Paredes, Flavia Laos, Austin Palao, Mayra Goñi y está la familia completa”, manifestó el argentino.

“Facundo es bien ocurrente. A él deberían darle el micro”, manifestó Flavia Laos y consideró que ella también se hubiera reído con el comentario.

MÁS INFORMACIÓN: