Flavia Laos: Aída Martínez le vuelve a lanzar duros calificativos tras video con Krayg Peña 

Aída Martínezcalificó aFlavia Laos como una chica ‘sin códigos’, porque se metió con Krayg Peña, quien fue pareja de su mejor amiga, Ruth Kruger.

De otro lado, dijo que si a Flavia le molesta que hablen de ella, lo mejor sería que no se meta en escándalos.



“Si no quiere que hablen de ella y tanto le afecta que toquen su vida privada, entonces que no esté metida en cochinadas y deje de ir a las discotecas todos los fines de semana a embriagarse y salir a las 10 de la mañana de los locales”, manifestó.

