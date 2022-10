Flavia Laos se presentó en Amor y Fuego, donde habló de diversos temas entre ellos el inicio de su relación con Austin Palao. La joven influencer y cantante afirmó que el menor de los Palao fue ‘un daño colateral’, debido a que el modelo también tuvo una relación con Luciana Fuster.

“Cuando lo vi.... no quiero. No quise caer en el juego del reality de los ex (pero) me habló tan lindo y me pareció tan buena persona que termine enamorándome!”, afirmó.

Flavia explicó que Austin siempre le pareció guapo; ‘pero había una barrera que nunca se cruzó’, en clara alusión de la anterior relación de Palao.

TROME | Flavia Laos sobre el inicio de la relación con Austin Palao. (Amor y Fuego)

Flavia Laos también contó que estuvo saliendo con Austin Palao antes que se haga pública su relación tras un ampay- “No queríamos decirlo; pero sí valió la pena”, afirmó.

FLAVIA LAOS ESTRENÓ NUEVO VIDEOCLIP

La actriz y cantante Flavia Laos anunció el estreno de su nuevo tema “Ahora me llamas”, canción que marca su regreso a la música luego de varios meses. Esta nueva propuesta musical llegó acompañado de un colorido y llamativo videoclip.

En esta nueva canción, Flavia Laos comparte autoría y composición con artistas nacionales como Beto Gómez, vocalista del dúo Idéntico; y el cantautor Josué Díaz; además de talento extranjero como Tavo Trébol.

