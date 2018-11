¿Flavia Laos dejó ser amiga de Alessandra Fuller? Rubia revela qué pasó | FOTOS

¿Dejaron de ser amigas? Flavia Laos decidió poner fin a los rumores sobre una posible enemistad con la actriz Alessandra Fuller , incluso se dijo que la ‘rubia’ fue la manzana de la discordia en el fin de la relación de ‘Ale’ y Pablo Heredia.

Flavia Laos no se quedó callada y confesó que distanciada de Alessandra Fullerdesde que ya no graban juntas telenovelas. Además, despejó los rumores sobre su relación con Pablo Heredia.

“No, no me la he encontrado, es que no he trabajado con ella otra vez, la verdad que no (tengo comunicación con ella), no mucho, con Mayrita nada más”, señaló Flavia Laos.

“Es que con 'Ale' dejé de hablar un tiempito porque no sé, como que nos hablamos para cosas del trabajo pero no salgo con ella, no me voy a comer con ella, con Mayra sí (…) cada uno crece y hace su camino”, agregó la modelo.

Por otro lado, la actual pareja de Patricio Parodi confirmó que Pablo Heredia fue su confidente cuando aún no oficializaba su relación con el 'guerrero'.

Cabe señalar que Flavia Laos y Patricio Parodi oficializaron su relación el pasado 18 de octubre con una fotografía de su viaje en Instagram.