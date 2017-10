Flavia Laos se pronuncia tras supuesta pelea con Alexandra Méndez en discoteca [FOTO]

Flavia Laos decidió romper su silencio después que la supuesta pelea que mantuvo con Alexandra Méndez el domingo por la madrugada en una discoteca. Según información de un testigo que habló con Trome, la 'Chama' salió en defensa de Ruth Kruger, quien estuvo en saliditas con Krayg Peña.

Jazmín Pinedo también habló sobre la situación. Según la conductora de 'Espectáculos', Flavia Laos terminó llevándose la peor parte y tendría golpes en la cabeza y en el rostro. Todo esto porque Alexandra Méndez se mostró muy molesta ante una supuesta 'traición' entre amigas.

Ante esta situación, muchos de los seguidores de Flavia Laos empezaron a escribirle a través de Instagram sobre la situación. Incluso, le pidieron que se recupere pronto de los golpes que supuestamente tiene.

Jazmín Pinedo se pronuncia por pelea de Alexandra Méndez y Flavia Laos.

Debido a la preocupación de sus fans, Flavia Laos decidió acabar con las especulaciones y respondió a varios de sus seguidores en Instagram. La rubia aseguró que la situación ha sido exagerada y que no existe ninguna denuncia en contra de nadie.

"Ni siquiera denuncié porque me parece que las cosas no hay que agrandarlas. La prensa agrandó mucho, casi la mitad de la historia escrita es mentira (...) Hay mucho de ahí que no pasó pero no se puede ir contra eso y yo prefiero no salir ni mostrar mi cara ni hablar mal de nadie. Me parece que no hay que dar detalles a nadie para no darle más importancia al tema ni necesidad de denunciar a nadie. Pero a los que les interesa sí estoy bien y mil gracias por el apoyo. Y a los que quieren joder simplemente me tomaré el trabajo de bloquearlos !! No me haré mala sangre por nadie quiero vivir tranquila y estar en paz", escribió Flavia Laos como respuesta a una seguidora.

Flavia Laos responde por supuesta pelea Flavia Laos responde por supuesta pelea Flavia Laos responde por supuesta pelea

Según la versión que maneja Jazmín Pinedo, Flavia Laos también se mostró molesta con Alexandra Méndez debido a que la venezolana estaba muy cerca al chico reality Patricio Parodi. ¿Qué está pasando en este grupito?

