Flavia Laos: ¿Alexandra Méndez dijo algo sobre incidente con la modelo? [VIDEO]

La actriz Olga Zumarán criticó a Flavia Laos, luego que la ‘guerrera’ fue captada besándose con tres chicos en una discoteca y tuvo una pelea con Alexandra Méndez.



“Le falta orientación. ¿Tiene papá y mamá esa chica? Ese es el problema, creo; es una chica a quien le falta que la conduzcan bien. Debería tomar las cosas con calma y no hacer videos, donde se burla de la ‘gallina vieja’ (por Sheyla Rojas). Es como burlarse de su propia mamá, porque al final ella (Laos) también llegará a convertirse en una gallina vieja”, precisó Zumarán, que actuará en la obra ‘Voces del corazón’, que se estrena este 19 en el Teatro Auditorio Miraflores.



En el ampay fue vista besándose con más de un chico...

Hay personas a las que les gusta la exhibición, pero eso (su conducta) le resta puntos. Por más que diga que ahora tiene contratos, después no te llamará nadie.



ROMPE SU SILENCIO

Por otro lado, Alexandra Méndez dejó entrever que tuvo un incidente con Flavia Laos en un conocido casino de Miraflores, pero que no deseaba perjudicarla.



“No me afecta lo que digan en televisión porque muchas cosas que afirman son falsas. Además, no quiero perjudicarla, ya basta con sus acciones, ella (Flavia Laos) se ha perjudicado sola”, escribió Alexandra Méndez’ en sus redes sociales.



A su vez, Alexandra Méndez se defendió de las críticas que le hicieron los cibernautas al calificarla como ‘una extranjera que no respeta al peruano’.



“¿Y qué pasa cuando un peruano le pega a un extranjero? ¿El extranjero tiene que dejarse pegar?”, indicó. Como se sabe, la pelea se habría originado porque Flavia Laos vio a Alexandra Méndez junto a Patricio Parodi, situación que le molestó.

