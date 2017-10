Flavia Laos abandona el país tras filtración de fotos privadas con el hermano de Alexandra Méndez [VIDEO]

Se hartó. Flavia Laosanunció en Instagram que se va del país. En un video publicado en la mencionada red social se escucha a la actriz planear sus vacaciones y pedirle ayuda a sus seguidores sobre el país que debería visitar.



"En realidad me puse a pensar y dije sabes que Flavia Laos mereces unas vacaciones. Estoy viendo aquí unos pasajes. A donde creen que me voy, escriban aquí sus mensajes", pidió la actriz en Instagram. Sus seguidores respondieron positivamente.



Los seguidores de Flavia Laos le aconsejan que un viaje es lo mejor que puede hacer en este momento. "Toma tus maletas y deja todas esas mierd*s en Perú", le escriben sus fans en la mencionada red social.



Flavia Laos reconoció que se sentía decepcionada por haberle brindado su amistad a Alexandra Méndez y su hermano Cecilio Méndez. "Uno ve la cara y no el corazón. Jamás pensé que llegarían a esto", escribió la actriz en Instagram.



Flavia Laos publicó mensaje en su Instagram donde respondió fuerte a Alexandra Méndez y su hermano

Flavia Laos le agradece a sus seguidores las muestras de apoyo que le envían tras el reportaje que realizó "Amor, amor, amor". "Mil gracias por todos los comentarios que leo. Me pone contentan saber que tengo tantas personas hermosas apoyándome en esta etapa difícil", escribió la actriz.



El hermano de Alexandra Méndez, Cecilio, contó su versión de los hechos en "Amor, amor, amor" y dejó mal parada a la actriz, a quien llamó su amiga. El comunicador de 23 años indicó que Flavia Laos se había besado con él, con Krayg Peña y con un amigo del chico reality de nombre Leo.



Cecilio Méndez reconoció que los besos con Flavia Laos sucedieron porque estaban pasados de copas. "Paso porque estábamos ebrio, pero solamente somos amigos", precisó el joven sobre las fotos con la actriz.



El joven de 23 años indicó que besó a Flavia Laos delante de Patricio Parodi. "Yo la alejaba un poco de mí porque pensaba que el Pato se iba a enojar, pero él nunca se puso bravo", explicó el hermano de Alexandra Méndez.

Flavia Laos se va del país por fotos con hermano de Alexandra Méndez