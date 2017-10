Flavia Laos arremete contra Yaco Eskenazi y le responde así [VIDEO]

¡Se defiende! Flavia Laosrompió su silencio y respondió a todos sus excompañeros deEsto es Guerra, quienes mencionaron que a ella 'la botaron' del programa y que solo ingresó al reality para estar cerca de Patricio Parodi. La rubia también se dirigió aYaco Eskenazi.

Recordemos que Flavia Laos mencionó que ella decidió salir del reality y enfocarse en su carrera como actriz que se venía empañando por sus continuos escándalos.

Sin embargo, sus excompañeros de Esto es Guerra le dieron con palo y mencionaron que ella fue expulsada del programa. ¿Quién dice la verdad? Flavia Laos responde.

Flavia Laos

"Dije que había salido espantada del reality, pero no me refería por ellos, ellos me trataron super lindo, estuvieron ahí para mí cuando lo necesitaba, me apoyaron. Yo me refería a que sí sentí que era un ambiente conflictivo por el hecho de que me enfrentaron de frente con Génesis (de Panamá) y me metieron al toque en un triángulo (amoroso) y yo no supe manejarlo y me sentí en conflicto"

"La intención fue descargarse por lo que dije. Yo hablé con Mariana (Ramírez del Villar) y les dije que no quería seguir más, que quería seguir en la novela. Esa es la verdad. Ahí pueden decir que me han botado, y lo que quieran, me han dejado como una mentirosa y no es así"

Sin embargo, Flavia Laos también afinó su puntería contra Yaco Eskenazi, el 'histórico' de Esto es Guerra. La rubia mencionó que quedó sorprendida con sus fuertes declaraciones pues el siempre 'busca la paz'.

"Me sorprende de Yaco porque él siempre quiere paz, me parece rara su actitud", indicó Flavia Laos sobre Yaco Eskenazi, de quién reconoció que es un 'buen actor'. "Se defiende", añadió.