Flavia Laos captó la atención de sus miles de seguidores de las redes sociales luego que asistiera sola al concierto de Bad Bunny en Lima, y Austin Palao llegó al mismo evento con otros amigos. Tras estas imágenes, en redes sociales se empezó a especular que la pareja le habría fin a su romance.

Frente a las especulaciones, la influencer decidió terminar con los rumores publicando un video en el que se luce bastante alegre desayunando junto a Austin.

Y no solo eso, pues en otro storie compartió una sexy fotografía al lado de su pareja. Ambos se lucen en un ascensor tomándose una instantánea frente al espejo. Con esto, los modelos pusieron punto final a las especulaciones.

Conductores de “América Hoy” reaccionan

En la reciente emisión de “América Hoy”, Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza se tomaron unos minutos para referirse a la reaparición de la pareja en redes. “Quizá hubo una discusión y seguro ya lo arreglaron o están por solucionarlo. A veces pasa ese tipo de cosas”, puntualizó la hija de Gisela Valcárcel.

Por su parte, Brunella Horna cuestionó que Austin no haya reposteado las imágenes que compartió Flavia en sus redes sociales. “Flavia Laos sube la foto, etiqueta a Austin Palao, pero él no repostea, y en el mundo de millennials eso significa muchísimo. ¿Les gustaría que no repostee nada? No sé ah”, manifestó Brunella. “Ayer aparecieron juntos, Austin subió una storie juntos, en un canal de TV, estuvieron grabando, quizá solo se han juntado por trabajo”, acotó la rubia.

Finalmente, Janet Barbaza comentó: “A mí esto me huele a que esto está más frio que cadáver en el cajón. Ethel el verano está a la vuelta de la esquina”.

