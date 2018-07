Flavia Laos revela que se arrepiente de haberse aumentado el busto | VIDEO y FOTOS

Flavia Laos es una de las actrices del medio que más entrena su cuerpo para lucir espectacular. A través de su cuenta Instragram , la modelo muestra parte de sus entrenamientos. La intérprete de 'Camila' en 'Ven, baila quinceañera', contó que ella suele estar hasta dos veces en el gimnasio porque le cuesta hacer dieta.

Y los ejercicios han dado resultados. Flavia Laos ha definido más sus músculos de las piernas y los brazos y trabaja con más dedicación sus glúteos. Por eso, es que muchos se preguntan si la rubia se ha sometido a alguna cirugía para aumentar su trasero.

Sin embargo, Flavia Lao s reveló que no se ha puesto implantes en su derrier, sino que se aplica pectonas, una sustancia para que crezca el músculo y tenga una forma más redonda y levantada.

"No me he puesto implantes como se dice, prueben las pectonas. Eso te ayuda a que te crezca el músculo", dijo Flavia Laos en el programa 'Válgame Dios'.

La actriz también contó que se arrepiente de una cirugía que se ha hecho recientemente: del aumento de busto. Según contó Flavia Laos , se excedió en el tamaño para la estatura que ella tiene y lo considera un problema cada vez que se viste con prendas pegadas.

"Creo que me excedí con las bubbies. Ahí creo que podría quitarme. No sé. Mucho para mi tamaño. Soy muy chiquita y cuando me pongo ropa pegada, me desespero. Eso es lo que me quitaría" , dijo Flavia Laos.

