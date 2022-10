Flavia Laos está en su mejor momento disfrutando su relación con Austin Palao. Ambos aparecieron juntos en la avant premiere de la película del músico. Ahora, la modelo fue invitada de ‘En boca de todos’, donde respondió algunas preguntas de su vida.

Se sabe que es una gran amiga de Majo Parodi, hermana de Patricio, quien dio a luz. La actriz comentó que aún no conoce al pequeño. “Todavía no la he podido conocer porque, justo cuando nació, me fui como tres meses de viaje (...) Hemos quedado hace poco para que ellos vengan a la casa para conocer a la bebé”, explicó.

De igual manera, indicó que recibe fotos y videos de la familia, ya que manifestó que su amistad no ha cambiado nada. No obstante, cuando los conductores le preguntaron si visita la casa Parodi, contestó: “Con cómo están las cosas ahora, yo ya estoy oficialmente con Austin, preferiría no entrar a la casa” .

Flavia Laos sobre la casa Parodi.

¿Qué comentó sobre los tatuajes?

Flavia tiene varios tatuajes, pero recalcó que nunca se haría uno. “ No me tatuaría el nombre de ninguna pareja porque es de mala suerte. (...) ¿Qué pasa si de repente no da más la relación, te separas? No, no lo haría ” “Sale más caro sacarse el tatuaje y encima duele”, añadió Tula.

Flavia Laos solo sabe cocinar ‘arroz con huevo’

De igual manera, otra pregunta era sobre la próxima reunión que tendrá con su mamá y su suegra y qué cocinaría para la ocasión, a lo que ella respondió que solo ‘arroz con huevo’.