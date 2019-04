¿Flavia Laos llamó 'transformer' a Sheyla Rojas por sus operaciones estéticas? | VIDEO

Flavia Laos y Patricio Parodi son la sensación en YouTube con sus divertidos videos. Sin embargo, el último que han compartido con sus fans llamaron la atención con unas declaraciones que brindó la actriz sobre las operaciones estéticas.

La parejita debía escuchar varios enunciados sobre lo que el otro pensaba y adivinar qué era verdad y qué era mentira. Patricio Parodi dijo que prefería que Flavia Laos no tenga operaciones estéticas. Ella se mostró confiada y dijo que eso era falso porque ahora se le ve mejor con ayuda del bisturí.

Luego, cuando corroboraron si era verdad o mentira, Flavia Laos se sorprendió al escuchar que Patricio Parodi sí la prefería natural. Incluso, le recordó que a él no le pareció correcto que se opere la nariz pues era algo que, para él, no era necesario.

Al escuchar que Patricio Parodi dijo: 'Me gusta lo natural', Flavia Laos no pudo evitar soltar una carcajada y mencionar a una mujer en el pasado del Pato, de manera indirecta.

"Ay, si te gusta lo natural, entonces estamos fregados porque tus ex exes. Hay que ser realistas", declaró Flavia Laos. Patricio Parodi no cambió de opinión y zanjó el tema diciendo: "No me gustan las operaciones"

Ante esto, Flavia Laos no pudo con la indignación y soltó este comentario: "¡Qué tal con...! Eso de que las prefieres sin operar. La otra es un transformer (Mirando a la cámara) Y lo vas a poner"

En la zona de comentarios en YouTube muchos de sus seguidores no dejaron pasar la frase de Flavia Laos sobre "la transformer" del pasado de Patricio Parodi.