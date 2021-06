Mafer Neyra , pese a no tener nada que ver con el mundo de la TV, se ha convertido en el punto de los comentarios ante la confirmación de las salidas de Hugo García y Alexandra Balarezo , pues muchos le escribieron en sus redes sociales para ‘contarle’ que su expareja ya dejó de lado el luto y se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, la influencer ignora los comentarios y sigue adelante siendo imagen de varias reconocidas marcas.

Hace unos días, Mafer publicó una fotografía en blanco y negro y en donde se le ve muy serena. Precisamente esta fotografía recibió cientos de comentarios, pero uno en especial llamó la atención. Era el de Flavia Laos que elogiaba lo bien que se veía, pero una usuaria se tomó el tiempo para lanzarle una advertencia a la también actriz y para que no corra la misma suerte que la ex de Hugo García.

“No esperes tanto como Mafer. Mira 6 anos pa’ la basura y el tipo ya está con otra y fresco después de 2 anos si no hay anillo next!!!! Los hombres son así, si le das todo fácil te dejan. Viene una más viva y antes del año ya tiene anillo. Déjate de esperar tanto y ya!!!🤔😏🙄 el anillo pa’ cuando?”, escribió la usuaria, quien no recibió ninguna respuesta por parte de ambas influencers.

Pero este no es el único comentario que le hacen llegar a Mafer Neyra, ya que desde que los rumores del supuesto romance de Hugo García con Alexandra Balarezo se hicieron públicos, muchos han criticado al chico reality, pero la también modelo se ha mantenido en calma e ignorado comentarios, pues para ella la relación de seis años que mantuvo con el integrante de Esto es Guerra ya quedó en el pasado.

Mafer Neyra usó sus historias de Instagram para mandar un mensaje motivacional a sus seguidores, luego de la polémica que se levantó por el viaje de su expareja, Hugo García, y su nueva saliente, Alexandra Balarezo, al mismo hotel en Huaraz que visitaron en octubre de 2020, cuando aún eran pareja.

“Se que quizá fue un día agotador o tal vez no tuviste los mejores momentos, pero hey, debes descansar de todo eso. Créeme que lo hiciste muy bien y mañana será un mejor día, no te mortifiques tanto. Sólo échale ganitas y recuerda que tú eres más fuerte que cualquier problema o adversidad”, escribió la modelo la madrugada de este lunes.

