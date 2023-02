La bella Flavia Laos llegó este martes 28 de febrero al set de “Mande quien mande” y sorprendió a María Pía Copello y ‘La Carlota’ tras anunciar que está ahorrando para comprarse un departamento en Miami, Estados Unidos.

LEE TAMBIÉN: Austin asegura que terminaría romance con Flavia si es que se va a vivir al extranjero y así reacciona ella

“Ale, Luana, Hugo García se han comprado un departamento… ¿Ustedes tienen planes de comprar?”, interrogó la conductora a la influencer. “En mis planes está comprar un departamento en Miami, el próximo año. Estoy ahorrando”, respondió Flavia Laos causando gran alboroto en el set.

Flavia Laos dice que se comprará depa en Miami

“¿Perdón? ¡En Miami!” , expresó Pía. Y su compañera de conducción comentó: “ Cachetada a todas, y yo juntando para comprar mi departamento en Barrios Altos”.

Al ser consultada sobre los motivos por los que desea comprar un departamento en Miami, la modelo manifestó que le “gustaría estar yendo y volviendo, tener campañas allás, así como tú lo haces, tú sabrás”.

Asimismo, descartó que vaya a comprar el departamento a medias con Austin Palao. “ No, no me gustaría comprar una propiedad mitad y mitad porque uno nunca sabe lo que pueda suceder y prefiero tener algo propio” , explicó la también actriz,

Lejos de tomar a mal las declaraciones de Flavia, Austin le dio todo su apoyo. “Cada quien tiene su propio patrimonio y Flavia viene trabajando bastante en eso. Me parece genial que piense en comprarse algo”, resaltó el integrante de “Esto es Guerra”.

TE PUEDE INTERESAR