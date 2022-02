Flavia Laos habló sobre qué tipo de relación mantiene con Austin Palao, con quien fue captada en una situación comprometedora por las cámaras de “Amor y Fuego”.

La actriz señaló que aún no mantiene una relación sentimental con el modelo; sin embargo, confesó que ha habido un ‘click’.

“(Austin y yo) Estamos felices, disfrutando la compañía. Este 14 de febrero, Austin tiene un viaje programado y yo la voy a pasar con mis amigas… Nos conocemos hace tiempo, pero nunca nos hemos visto con otros ojos más que de amistad y recién que ha llegado ‘el poder del amor’ como que ha habido un click, pero todavía es amistad. Nos estamos conociendo”, reveló tras ser abordada por la prensa en un conocido centro comercial.

Respecto a lo que pasará en el futuro con Austin, Laos dijo: “Lo que pasa es que no quiero adelantarme a nada, ni decir que va a pasar porque la verdad es que no sé. El tiempo me dirá y prefiero por ahora disfrutar el tiempo con él y sí es, bacán”, agregó.

Asimismo, Flavia Laos descartó que su acercamiento a Palao sea para vengarse de su expareja Patricio Parodi y Luciana Fuster. Recordemos que la locutora de radio es la expareja de Austin Palao.

“Yo y Austin somos unas personas que no hacemos nada por venganza, vivimos nuestras vidas, estamos enfocados en cada uno de nosotros y si por A o B hay una química, créanme que no es venganza, es porque así se dio la vida, y a veces la vida da vueltas”, sostuvo.

