La actriz de la exitosa novela ‘Princesas’, Flavia Laos contó cómo fue el encuentro entre Verónica Salas, la mamá de Patricio Parodi, y su mamá, Patricia Urbina. Pese a sus temores, todo salió muy bien. Así lo reveló en una entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’.

Flavia Laos detalló que fue ella quien propicio el encuentro entre ambas madres, cuando se le ocurrió invitarlas a un viaje a Máncora. Por fortuna, todo salió como ella esperaba.

“Hace poco viajé a Máncora porque ya necesita cambiar de aires. Viajé con mi mamá y su mamá. Allí las presenté por primera vez. Me la jugué y se amaron”, dijo Flavia y agregó sobre su relación con Verónica Salas. “Es una amiga más, es una buena muy buena persona, muy consejera, muy buena madre porque está pendiente de sus hijos. Me tiene un montón de cariño”, señaló la actriz que interpreta a ‘Bella’ en la novela ‘Princesas’.

Flavia Laos recibió en su casa a la conductora de ‘Estás en todas’, Natalie Vértiz, quien llegó hasta el hermoso closet de la actriz y quedó maravillada.

Ambas figuras de la televisión se quejaron por la pasión que tienen sus pareja, Patricio Parodi y Yaco Eskenazi por los juegos de computadora y la playstation.

“Sí me caso será así, tendremos un cuarto matrimonial y un cuarto de juegos para que se encierre y no me moleste con sus gritos porque grita demasiado cuando juega”, señaló Flavia Laos entre risas.