La pareja del momento Flavia Laos y Austin Palao confesaron que aún son salientes, pues no han oficializado su relación sentimental. En una entrevista en el programa ‘Arriba mi gente’, ambos exchicos reality dieron detalles de su cercanía y la conexión que han hecho en poco tiempo.

“Compartimos un mismo círculo, yo creo que ahí se fue dando todo. A lo mejor a la primera impresión, hablamos super neutral, después se fue brotando ese interés”, dijo Austin luego que le preguntaran sobre cómo nació su amor.

En otro momento, el hermano de Said Palao negó que su amorío sea una cuestión de marketing para promocionar su canción ‘Estar contigo’. Por su parte, Flavia también lo descartó recalcando que pasan mucho tiempo juntos.

“ No podemos negar al ser tan mediáticos se puede percibir de esa forma , pero la realidad es lo contrario. Yo creo que es un plus que se puede dar”, acotó el modelo. “De hecho lo hemos demostrado, si fuera marketing no estaríamos tanto tiempos yéndonos de viaje y todo, sería un ratito y ya”, agregó la ‘ojiverde’.

FLAVIA ECHA A AUSTIN CON OFICIALIZACIÓN

Flavia Laos confesó que no tiene una relación con Austin Palao luego que el conductor Santi Lesmes le hiciera la pregunta sobre los futuros hijos. “Ni siquiera estamos oficialmente, dijo entre risas.

“Estamos en etapa de conocerse, es lo normal y natural cuando uno se aventura a conocer a alguien. Ahorita yo no estoy para nadie porque estoy al lado de Flavia... Hay un tema que es muy interesante y nos acarrea a Flavia y a mí, es un tema coyuntural de oficializar, siento que no hay un tiempo determinado para eso , puede ser terminando el programa, mañana o de acá a un mes. Se perfila para eso, seguro habrá una fecha, se me ocurrirá algo bonito”, resaltó Austin Palao.

Sin embargo, Flavia lo ‘cuadro’ al remarcarle que la valla la tiene alta con respecto a otras relaciones que ha tenido. “Mira, se te tiene que ocurrir algo espectacular, ya lo hemos conversado, y yo le he dicho que tiene que ser en un lugar muy lindo, en un lugar especial . Tienes la valla alta ”, acotó.