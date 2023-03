LO QUISO SABER TODO. Flavia Laos estuvo como invitada en el programa ‘Arriba mi gente’ para revelar sus secretos como influencer, sin embargo, vivió un incómodo momento cuando Maju Mantilla le preguntó cuánto es la ganancia por compartir contenido de marcas exclusivas. La modelo contestó rápidamente para ‘parcharla’.

“ No todo es gratis, pago mis cositas también, pero hay muchas cosas que se pagan con publicidad. Pago con plata, con video , con contenido. Yo hago mis fotos sola, edito mis videos sola, todo eso que ven lo hago yo. Austin no me edita nada, nuestros contenidos son distintos. El más wao diría que han sido los viajes a Tailandia con Pandora”, dijo la modelo justificando su trabajo.

Ante esto, Maju Mantilla le hizo la pregunta “¿El costo es alto?” y Flavia inmediatamente respondió dejando en claro que la exreina de belleza también es una influencer en redes sociales.

“Tú sabrás pues, Maju, te haces la loca”, agregó. “Pero de Flavia es diferente”, acotó la conductora.

Flavia cuadra a Maju por preguntar sobre ser influencer

AUSTIN DEJA LAS COSAS CLARAS A FLAVIA LAOS

Austin Palao estuvo en el programa ‘Mande Quien Mande’ y respondió si continuaría una relación sentimental en caso Flavia Laos se decida radicar en el extranjero.

“Si mi propósito de vida y mis sueños, se enrumban para otro lado y no cabe la posibilidad de salir porque obviamente no voy a dejar mi sueños y mis propósitos a un lado, en ese caso sí. Yo sí optaría por la mejor decisión para los dos ya que si te estás yendo al extranjero es por algo que tú verdad quieres , que es tu sueño y más, yo respetaría” , puntualizó Austin.

“Y si mi vida me enrumba para otro lado, es muy posible que pase, si terminaría porque una relación a distancia, yo no puedo”, remarcó.