Flavia Laos explota por filtración de foto privada con hermano de 'La Chama': "Jamás pensé que llegarían a este punto" 

La actrizFlavia Laos publicó un mensaje en su Instagram tras las declaraciones del hermano de la modelo Alexandra Méndez, Cecilio Méndez, en el programa "Amor, amor, amor". En su escrito se le nota bastante decepcionada por brindarle su confianza a los Méndez.



Flavia Laos indicó que la foto que publicó el hermano de Alexandra Méndez fue tomada con su consentimiento. "Todos eramos amigos y estábamos bromeando en el momento", dice el mensaje de la actriz.



La actriz indica que si realmente hubiera sido un beso no lo hubiera grabado. "No dejaría que me tomen fotos mucho menos en este país", escribió Flavia Laos en su mensaje en Instagram, que recibió muestras de apoyo.



Flavia Laos también resaltó que se encuentra muy decepcionada de haberse relacionado con Alexandra Méndez y su hermano menor. "Yo les tenía confianza y pensé que jamás llegarían a este punto de hacerme algo así, uno ve cara y no corazón", escribió la joven bastante afectada.

Flavia Laos también le agradeció a sus seguidores las muestras de apoyo que viene recibiendo tras el reportaje que realizó "Amor, amor, amor". "Mil gracias por todos los comentarios que leo. Me pone contentan saber que tengo tantas personas hermosas apoyándome en esta etapa difícil", escribió la actriz.



El hermano de Alexandra Méndez, Cecilio, contó su versión de los hechos en "Amor, amor, amor" y dejó mal parada a la actriz, a quien llamó su amiga. El comunicador de 23 años indicó que Flavia Laos se había besado con él, con Krayg Peña y con un amigo del chico reality de nombre Leo.



El hermano de Alexandra Méndez reconoció que los besos con Flavia Laos sucedieron porque estaban pasados de copas. "Paso porque estábamos ebrio, pero solamente somos amigos", precisó Cecilio Méndez.



El joven de 23 años indicó que besó a Flavia Laos delante de Patricio Parodi. "Yo la alejaba un poco de mí porque pensaba que el Pato se iba a enojar, pero él nunca se puso bravo", explicó el hermano de Alexandra Méndez.

