Flavia Laos declaró sobre su 'video íntimo' y reveló quién fue el culpable de la filtración [VIDEO]

¡Puro coraje! En una muestra de transparencia y coraje, Flavia Laos declaró por primera vez sobre el supuesto video íntimo que se filtró hace unas semanas de ella. La actriz habló fuerte y claro sobre el tema.

"Hace poco nos llegó un video que a mi me molestó, porque era un video de tu trabajo y quisieron ponerlo como una situación fea de tu parte", le dijo la Chola Chabuca a Flavia Laos, en alusión al supuesto 'video íntimo' que se filtró de la actriz.

"La verdad es que me indigné bastante porque eso no se hace. No es profesional. Jamás me ha pasado eso en ninguna producción. Y yo no soy una persona que se molesta así no más", reveló Flavia Laos.

"Obviamente ya pasó, ya conversé con la producción y ya está todo bien. Ya botaron a la persona que hizo eso", confesó Flavia Laos. Con estas declaraciones, la guerrera reveló que fue un trabajador de la producción de la película en la que trabajaba el que filtró el supuesto 'video íntimo'.

"Cuando pasó esto, ante toda la presión mediática, ¿te has encerrado en cuatro paredes?", le preguntó la Chola Cabuca. La violación de la intimidad de las personas no es un tema simple. Sin distinción de género, cualquiera que vea vulnerados sus derechos de esa manera puede sentirse afectado.

"No. En verdad yo soy súper fuerte y voy a enfrentar siempre lo que me venga. No me voy a encerrar nunca", confesó Flavia Laos. Su respuesta es una muestra de valentía y coraje frente al mal actuar de un trabajador.

Esta es la primera vez que Flavia Laos declara públicamente sobre el supuesto 'video íntimo' que se filtró hace unas semanas. Como se recuerda, su expareja Emilio Jaime salió en su defensa y explicó que el video se trataba de una grabación para una película.

