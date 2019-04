Flavia Laos dijo ser 'transformer 2' y negó tener algo en contra de Sheyla Rojas | FOTOS

La actriz Flavia Laos dijo que no tiene nada en contra de la expareja de Patricio Parodi, Sheyla Rojas, además, aseguró que nunca la llamó ‘transformer’, a través de su canal de YouTube.



“No fue un comentario en alusión (a Sheyla). Él (Patricio) ha salido con un montón de chicas de la televisión, quienes se han hecho varios arreglos. Nunca me dirigí a ella (Rojas), pero la gente piensa que sí porque cree que existe un tipo de rivalidad y no es así. Yo vivo mi vida y ella la suya”, señaló Flavia, quien se autodenominó ‘transformer 2’.

“Hay que tomar las cosas con humor. Me río, porque también me he operado y soy transformer 2. Tampoco es que me haya hecho un gran cambio, sigo siendo yo. No tiene nada de malo ni es un tabú (las operaciones)”, refirió la actriz, quien dijo que atraviesa su mejor momento con Parodi.



“Todavía no hay planes de convivir, porque tengo 21 años y él 25, pero es mi complemento”, añadió.

NUEVAMENTE JUNTAS



De otro lado, reveló que protagonizará la serie ‘Princesas’, junto a Alessandra Fuller, con quien hace poco ‘limó asperezas’.



“Vamos a estar en la misma producción y no me gusta llevarme mal con nadie, así que conversé con ella y apaciguamos las cosas. Le tengo mucho cariño, depende de ella (retomar la amistad), el tiempo lo dirá”, mencionó Laos, quien acaba de lanzar su tema ‘Despierta’.