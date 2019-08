Ducelia Echevarría lanza tremendo comentario sobre las cirugías de Flavia Laos y ella le contesta con todo

¡Sacaron chispas! Ducelia Echevarría arremetió con todo contra Flavia Laos , quien estuvo al lado de Ivana Yturbe en un enlace con el programa 'En Boca de Todos'. Al ser consultada sobre quien ganaría el título del rostro más bello de la TV, la rubia no dudó en criticar las cirugías de la pareja del Pato Parodi.



"Este concurso es de mejor rostro natural o operada? Obvio que si es natural lo va ganar Luciana (Fuster) porque es la más bonita, pero operadas claro, lo gana Flavia (Laos) o Ivana (Yturbe)" , dijo Ducelia Echevarría.

Flavia Laos no se tardó en contestar y arremetió con todo contra la rubia. "Es el mejor rostro, el más bonito, y tú no estás ahí", dijo antes de mandarle un beso volado. "Luciana Fuster se la lleva de encuentro. Obvio, ella es natural, es fresca, es regia", agregó Ducelia.

La pareja de Patricio Parodi quiso bajar la tensión y aseguró que hay mucha gente que se inclina por Luciana pero también hay muchas personas que la prefieren a ella. "Las dos somos bellas y lo que importa es lo que hay acá (cabeza) y acá (corazón)", agregó.

Sin embargo, eso no pareció calmar los ataques de Ducelia, que volvió a arremeter contra Flavia Laos. "Ahí parece que no hay nada igual", indicó.

"Mira Ducelia un beso enorme para ti. Yo no quiero pelear contigo. No sé si tienes tú de repente tienes algo contra mí porque a veces lo siento así, pero créeme que de mi parte no hay nada", dijo Flavia Laos tratando nuevamente de calmar las aguas.



"Ni siquiera nos conocemos querida. Solo di mi punto de vista. Si eso te incomoda es tu problema, no el mío", arremetió Ducelia Echevarría.