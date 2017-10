Flavia Laos: Emilio Jaime no descarta 'remember' tras ampay saliendo de su departamento 

Emilio Jaime, quien fue ‘ampayado’ hace unos días ingresando al departamento de Flavia Laos, dijo que quiere mucho a la actriz y no descartó retomar la relación.



“No hablo de mi vida privada, solo diré que la quiero, la estimo, siempre me verán con ella, pero no diré más”, manifestó Emilio.

Además, contó que acaba de regresar de Houston donde grabó tres temas que marcarán su lanzamiento como solista.



¿Regresarías con ella?

Uno nunca puede decir no, solo sé que la quiero mucho y es linda.



Flavia se irá de viaje a Argentina, ¿tú también?

Probablemente nos encontremos y la pasemos bien. No tiene nada de malo.



COMO SE RECUERDA...

Los chicos reality habrían coincidido en un evento en un restaurante y ahí habrían compartido algunas copas. Luego del buen momento junto a otros amigos, Flavia Laos y Emilio Jaime se juntaron en la camioneta de la actriz.



Un chofer de reemplazo llegó para transportar a Flavia Laos, Emilio Jaime y un amigo más. A pesar de las apuestas, los chicos no fueron a ninguna discoteca y la actriz se dirigió directo a su casa. Su amigo se fue pero Emilio Jaime decidió quedarse más tiempo.



Y cuanto más tiempo, pues Emilio Jaime pasó toda la noche en la casa de Flavia Laos. Las cámaras de Amor, amor, amor lo captaron saliendo del departamento de la actriz a las 10 de la mañana del día siguiente.



