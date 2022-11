A Flavia Laos, sus 4,6 millones de seguidores en Instagram la han convertido en una de las jóvenes más influyentes en las redes sociales, y aunque parezca una actividad que le permite vivir en una fiesta perpetua, ella aclara que es un trabajo serio y constante. “Por ser “influencer” uno tiene que estar todo el día grabando, por lo menos en mi caso yo grabo y edito mi material, inclusive, cuando estoy de viaje estoy sacando constantemente contenido. Claro que la pasamos súper lindo, pero también es un trabajo. Estoy segura de que muchos que quieran hacerlo se les haría muy difícil”, dice la actriz que ha sido nominada a los People Choice Awards 2022 como Mejor Influencer Latina.

¿Cómo tomaste esta nominación?

Cuando me enteré, la verdad, casi me desmayo. No podía creer lo que me estaban contando al teléfono, estaba muy contenta, porque es un premio que yo había visto desde chiquita en la televisión y dije: “Wow, que locura que te nominen”. Estar en la alfombra roja de la ceremonia será una realidad y es una locura.

¿Eres consciente que tus contenidos causan impacto en tus seguidores. ¿Cómo te cuidas en ese sentido? Sí, de hecho, lo tengo claro, mi imagen es algo que tengo que cuidar porque muchas personas me tienen como ejemplo, simplemente me porto bien, hago las cosas bien, pero nunca dejo de ser yo.

¿Cómo has logrado que no te afecten los comentarios en redes?

En realidad eso es con el tiempo, es imposible gustarle a toda la gente que me sigue, todo el mundo quiere que seas como ellos quieren. Yo siempre les digo soy yo y los que me quieren como soy, pues genial. Tampoco puedo cambiar mi esencia y agradarle a todo el mundo, hay gente a la que no le gusto y ya aprendí a ignorar, simplemente no me afecta.

¿Y antes te molestaba? Sí, claro que sí me ponía a llorar, cuando era más chica. Pero poco a poco fui creciendo y me di cuenta que hay gente que se esconde detrás de una pantalla para criticar, y es que al final no es feliz, porque si lo eres no estás pensando en que hace el otro.

¿Cómo manejas tu actual relación con Austin Palao sabiendo que ambos son muy mediáticos?

Usualmente cuando he tenido otras relaciones publicaba más, pero en esta hemos optado por publicar lo necesario. De hecho, pasamos muchísimo tiempo juntos, pero mostramos lo que nosotros queremos o cuando tenemos que hacer algo juntos con marcas o nos vamos de viaje. El día a día no nos mostramos juntos, respetamos más esa privacidad.

¿Y tú crees que esa es la fórmula realmente para no llegar a los excesos de mostrarlo todo? Yo creo que ni mucho ni poco, lo necesario. No mostrarlo sería imposible, por lo que somos públicos o sea ahorita me siento tranquila así..

¿Qué no debería hacer una persona joven que trata de ser Influencer?

Nunca debes hablar mal de otras personas, ni llegar a tener un lugar comentando mal sobre otros. Hay que ser respetuoso y no hacer caso a los comentarios, porque cuando entras a este mundo tienes que saber que mucha gente es “odiadora” hagas lo que hagas.