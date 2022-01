Rodrigo González y Gigi Mitre volvieron recargados a la conducción en vivo del programa “Amor y Fuego”. Es así que en la edición de este lunes 10 de enero difundieron unas imágenes donde vemos a Flavia Laos muy cariñosa con Jay Alvarrez, modelo e influencer originario de Hawái.

El conducto de Willax TV explicó que las imágenes fueron captadas por una de sus seguidoras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Esta mañana mis ‘Rodriguistas’, la más avezada de todas, en el mejor envío que me han hecho hoy, me dice Rodrigo tengo a Flavia Laos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Entonces le digo, con quién está porque me parece conocido, pero no de aquí. Gigi si tú pensabas que era con Austin, te digo que no”, contó previo a mostrar las imágenes.

“La Flavia Laos va mucho más allá y se está metiendo tremendo viaje con el modelo e influencer, tiene su pasado también él, es guapísimo, guapo no, lo que le sigue. Famosísimo, tiene más de 7 millones de seguidores”, acotó.

Finalmente, el compañero de Gigi Mitre resaltó que Laos no había sido captada tan cariñosa ni con su expareja Patricio Parodi.

“Chapa, abraza y se prende como un koala, nunca la vimos trepada así con el ‘Pato’ Parodi. Flavia Laos y el modelo e influencer internacional Jay Alvarrez la está pasando de lo lindo en el ombligo del mundo”, acotó.

En las imágenes aparece la modelo y actriz intercambian muestras de afecto con el influencer originario de Hawái.

Flavia Laos confirmaría romance con influencer hawaiano Jay Alvarrez (Video: Willax TV)

Asimismo, Flavia Laos compartió en su Storie de Instagram una fotografía donde aparece mostrando sus pies y también deja ver unos brazos, que aparentemente, serían los de Jay Alvarrez.





