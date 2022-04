Flavia Laos es ‘troleada’ EN VIVO por Ricardo Rondón: “Qué pena que le haya caído lejía a tu ropa”

SE PASÓ. Ricardo Rondón lanzó una tremenda ‘troleada’ a Flavia Laos por el look con el que se presentó en ‘En Boca de Todos’. La actriz lució un conjunto azul en tie dye, pero el conductor soltó una broma durante el enlace.

“Yo veo a una chica dispuesta a decir todo, sin miedo a nada. Termina de alistarte, qué pena que le haya caído lejía a tu ropa”, indicó.

Ante ello, Flavia Laos no se quedó callada y aseguró que las prendas son parte de un look para festivales. “¿Cómo que lejía? Es más, pónchenme por favor, esta es parte de mi nueva colección de Mafia”, agregó.

“Es la nueva moda, se llama ‘Flow 2000′ (…) Es look de festival, es algo que no entenderás porque no eres del 2000″, manifestó la saliente de Ricardo Rondón.

Flavia Laos y su falda https://www.americatv.com.pe/

Ricardo Rondón a Flavia Laos: “¿Se ha encogido tu ropa?”

A pesar de la respuesta de la modelo, Ricardo Rondón continuó bromeado, pero ahora haciendo hincapié en lo “cortas” que eran las prendas de Flavia Laos.

“¿Qué ha pasado? ¿Ha subido el costo de la tela? ¡Por Dios! ¿O se te ha encogido?”, manifestó.

