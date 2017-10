¿Flavia Laos fue echada de Esto es Guerra? Chicos reality hablan claro [VIDEO]

Luego que Flavia Laos afirmó que ‘había salido espantada del programa (‘Esto es guerra’)’, sus compañeros Paloma Fiuza y Yaco Eskenazi manifestaron que la actriz no dio un ‘paso al costado’, sino que la botaron y que solo ingresó para estar cerca de Patricio Parodi.



“Flavia Laos dijo que ella decidió salir del programa. Todos acá sabemos que ella no salió, la sacaron por sus errores. Llegó tarde en innumerables ocasiones, muchas veces se olvidaba sus zapatillas, detalles así que creo que la producción pasó miles de veces”, indicó Paloma, quien agregó: “Dijo que no le interesa el reality. Me parece feo que afirme eso”, añadió.



Por su parte, Yaco Eskenazi precisó que Flavia Laos entró a ‘Esto es guerra’ para estar al lado de ‘Pato’.



“Sabíamos que ella quería entrar y había una razón, una persona específica... Como dijo Paloma, ella no se fue, la sacaron, obviamente todo el Perú sabe por qué (su pelea con ‘La Chama’), no es ningún secreto”, manifestó.

Flavia Laos contó su versión de los hechos de la pelea con Alexandra Méndez, esta sacará chispas.

LO NIEGA

En tanto, Flavia Laos afirmó que se expresó mal al decir que salió espantada del reality.



“Me refería a que sí sentía que era un ambiente conflictivo porque me enfrentaron con Génesis (Arjona, la panameña) y me metieron en un triángulo... Quería probar qué tal me iba, pero no me gustó y di un paso al costado”, afirmó Flavia Laos.



Asimismo, contó que después de su pelea con ‘La Chama’, habló con la productora y le dijo que dejaría el programa porque se sentía mal.



“Pueden decir que me han botado, que es lo que hicieron dejándome como una mentirosa, pero no es así”, finalizó.