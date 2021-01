Flavia Laos comparte foto llorando y revela que sufrió cuadro de estrés: “Decidí llevar terapia. No están locos por estar con psicólogo” “Descubrí muchas cosas y sentimientos que no tenía idea que tenía guardados, me vino un cuadro de estrés muy fuerte y decidí llevar una terapia”, escribió la actriz sobre una foto donde aparece llorando.