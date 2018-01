Flavia Laos asadaza con Génesis Arjona, la ‘amiguita’ panameña de Patricio Parodi

Flavia Laos marcó distancia con la panameña Génesis Arjona, a quien vinculan sentimentalmente con Patricio Parodi, y dijo que no se tomaría un café con ella.



“La verdad, todo me parecía gracioso, pero esto del café ya se está tornando tedioso y no lo haré porque yo no tengo nada que ver con Génesis, Patricio y su relación”, indicó Flavia Laos.



“Es obvio que está pasando algo, pero no soy la tercera en eso, pues estoy soltera y así quiero seguir por buen tiempo”, comentó la actriz de ‘Ven baila, quinceañera’.



¡Se molestó! Flavia Laos no quiere estar en un triángulo amoroso con Patricio Parodi y Génesis Arjona

