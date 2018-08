Flavia Laos reveló la verdad tras imágenes donde se le ve cariñosa con Greg Michel

La actriz Flavia Laos aseguró que solo tiene una amistad con el modelo belga Greg Michel, tras la difusión de unas imágenes donde ambos aparecen cariñosos en una discoteca en Chiclayo.



“No hay nada con Greg, es un amigo, un chico chévere, pero no pasó nada. No hubo beso ni lo habrá, porque quiero estar soltera”, detalló Flavia.



Asimismo, reiteró que se encuentra soltera y no piensa en volver con Patricio Parodi.



Por otro lado, dijo que en unas semanas se someterá a una cirugía plástica para la reducción de sus senos.



“No me siento cómoda y me haré una reducción, para sentirme mucho mejor”, agregó la actriz.