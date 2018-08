El modelo belga Greg Michel contó que su enamorada, después de ver el video en donde se le ve cariñoso con Flavia Laos, decidió terminar la relación.

“Sí, es cierto, por esas imágenes en televisión terminamos la relación”, dijo Greg Michel. Asimismo, lamentó que Flavia Laos lo haya calificado de ‘patán’ tras sus declaraciones sobre esa noche en la discoteca de Chiclayo.

“Si ven los videos, ambos estamos en coqueteos, yo no la estoy forzando, ella estaba cómoda y feliz. Yo, obviamente, estaba indignado de ver el video y que me tilden de que quiero colgarme de Flavia. Hubiese podido ir al programa ‘Válgame Dios’ y contar muchas cosas, pero no fui. Solo acepté la videollamada, pero con autorización de ella”, explicó Greg Michel.

Flavia Laos y Greg Michell

