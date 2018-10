Hace unas semanas, Flavia Laos se sometió a una cirugía en los senos, para quitarse los implantes que se puso meses atrás. La actriz reveló que su delantera no era cómoda para ella, por considerarse una persona atlética, y sobretodo, por su carrera como actriz.

La cirugía a los senos y a su nariz son los únicos procedimientos que, según Flavia Laos, se ha hecho. Sin embargo, los usuarios en redes sociales opinan distinto. Hace un tiempo, la actriz fue acusada de hacerse una operación en el abdomen para quitarse supuestamente la grasa.

Flavia Laos negó tales afirmaciones y comentó que ella no tiene grasa abdominal, por lo que no necesita someterse a ningún tipo de operación. Pero ahora que la actriz publicó una nueva imagen en su Instagram luciendo su retaguardia, las críticas no tardaron en llegar.

Flavia Laos en Instagram Flavia Laos en Instagram

Algunos de los usuarios de Instagram que comentaron la foto de Flavia Laos indicaron que la rubia se había puesto implantes y otros fueron más allá al decir que se trataba de aceite de avión en su trasero.

Una usuaria fue más directa y le escribió: "Bonitos implantes". Ante esto, Flavia Laos no se tardó en responderle: "No son implantes", junto a un emoticon sonriente. La rubia no comentó más, pero eso fue suficiente para encender el debate entre sus seguidores.

Unos recordaron que hace algún tiempo Flavia Laos reveló que se inyectaba pectonas, una sustancia que agranda el músculo tras haberlo trabajado. Recordemos que la actriz se ejercitaba regularmente con un entrenador personal, antes de revelar su relación con Patricio Parodi.

Otros, sin embargo, dudaron de esta explicación y continuaron asegurando que Flavia Laos estaba operándose todo el cuerpo. Para los detractores, la actriz no tiene límite en la cantidad de operaciones que se habría hecho en el cuerpo.

Sea como fuere, lo cierto es que Flavia Laos ya no toma tan a pecho las críticas a su cuerpo o a su vida personal. Desde hace algún tiempo, la intérprete ha dejado de responder calificativos duros en su contra y simplemente hace oídos sordos.