En una reciente entrevista con el programa ‘En boca de todos’, Flavia Laos se incomodó EN VIVO cuando Tula le hizo una pregunta sobre su frustrada amistad con Luciana Fuster. La rubia dijo que no quería hablar sobre la actual saliente de su expareja Patricio Parodi.

‘En boca de todos’ recordó cuando Flavia Laos y Luciana Fuster empataron en el concurso ‘El rostro más bello de la TV’, hace unos años, cuando ambas eran muy amigas, aparentemente.

NADA CON LUCIANA NI CON PATO

En conversación con Tula Rodríguez, Flavia Laos pidió a Tula que no le pregunte nada sobre Luciana Fuster ni de Patricio Parodi , con quienes claramente ha roto palitos al enterarse de que ambos están saliendo.

“Tú sabes, Tula, que no quiero hablar de eso. No quiero responder eso. No quiero hablar de ella ni de la otra persona”, dijo Flavia Laos, muy incómoda, por las preguntas que le hicieron.

En otro momento, Kiara Laos, la hermana de Flavia Laos, respaldó la actitud cordial que tuvo con Luciana Fuster, en esa época, señalando que ‘hizo lo correcto’.

Flavia Laos evita hablar de Luciana Fuster https://www.americatv.com.pe/