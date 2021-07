IRRECONOCIBLE. A través de su cuenta de Instagram, Flavia Laos compartió una fotografía en la que aparece totalmente cambiada, hecho que sorprendió mucho a sus seguidores pues indican que ‘no la reconocen’.

Resulta que Flavia Laos posteó unas fotos en la que su rostro, aparentemente por culpa del filtro, luce distinto. Esto hizo que algunos seguidores incluso la comparen con Jimmy Santi o Susy Díaz.

“¿Qué te has hecho en la cara?”, “Si no leía tu nombre ,pensé que era otra modelo”, se lee en algunos mensajes que compartieron en redes sociales los seguidores de la rubia.

Hace unos años, Flavia Laos reveló a que retoques se había sometido a unos retoques estéticos. “Sí, me limé la nariz, pero nada de pómulos y un poquito me arreglé estas (las ‘chichis’), me las aumenté”, indicó la modelo.

Flavia Laos publica foto, la comparan con Susy Díaz y le piden que no se haga más cirugías

ESTARÍAN SEPARADOS

La modelo Flavia Laos y el chico reality Patricio Parodi estarían separados desde hace un par de semanas, según rumores de algunos programas de televisión. Si bien ninguno se ha pronunciado al respecto, han dejado de publicar fotografías juntos en los últimos meses.

A través de sus perfiles oficial de Instagram se puede observar que las últimas fotografías y videos juntos se remontan a abril de este año, fecha en la que viajaron a Estados Unidos y disfrutaron del Park City Mountain en Utah.