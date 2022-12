Después de convertirse en la ganadora de la categoría ‘Influencer Latino del Año’ en los premios People’s Choice Awards 2022, la modelo y actriz Flavia Laos anunció su participación en la cuarta temporada del reality de Netflix ‘Too hot to handle’.

“ Es la bomba del año, aún no puedo ni creerlo. Anunciaré un proyecto internacional que grabé hace un año en una plataforma donde siempre quise estar , fue mi sueño y alcancé mi meta. Pasé un casting de diez mil personas, así que estoy emocionada por todo lo que se viene el 2023. Será un año de internacionalización, porque ya me pueden ver en Netflix. Estoy en la temporada 4 de ‘Too hot too handle’, soy la primera latinoamericana que está en un proyecto tan grande, estoy emocionada y agradecida con todas las personas que me han apoyado”, precisó Laos.

Asimismo, indicó que se siente en su mejor momento a nivel profesional, tras haber ganado el premio de ‘Influencer Latino del Año’.

“Continúo en Los Ángeles, han sido días movidos y no he dormido nada, pero estoy feliz con los resultados. Es un premio enorme el que recibí, hemos estado con muchos artistas, nunca dejaré de perseguir mis sueños. Me sentí una celebrity durante la premiación; sin embargo, jamás perderé la humildad . Es algo que no debe cambiar por nada del mundo ni por la fama”, acotó la actriz, quien se reencontrará con su pareja Austin Palao, quien utilizó sus redes sociales para felicitarla por sus logros.