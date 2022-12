Flavia Laos alcanzó la fama internacional tras aparecer en la cuarta temporada de la serie de Netflix ‘Too hot to handle’. Al llegar a público de todas partes del mundo, la novia de Austin Palao decidió empezar a subir historias a Instagram en inglés y español, para que todos sus fans la comprendan.

Sin embargo, esto no parece ser del agrado de sus seguidores peruanos, ya que una de sus fanáticas le reclamó por no hablar en castellano. “ Mana, por qué hablas en inglés si la mayoría de gente que te sigue es de Perú”, fue la consulta que le hicieron en la famosa caja de preguntas de IG.

Flavia Laos no se quedó callada y le contestó con todo a su seguidora. “A ver mana déjame explicarte, he grabado una serie que es mundial, que la ven en Europa, la ven en Latinoamérica, la ven en todos lados, hay muchas preguntas que me hacen preguntas en inglés, hay nuevo público que tengo en inglés”, comentó la modelo.

En ese sentido, prometió mostrar sus estadísticas de Instagram para evidenciar que su público ahora es internacional. “No saben cuánta gente de Estados Unidos y Reino Unido me está siguiendo. Así que por ese motivo hablo inglés y castellano y asi va ser a partir de ahora” , dijo la actriz.

Finalmente, pidió a sus fans que dejen de hacer este tipo de preguntas. “ Me parece muy tonto, cada uno puede hablar como quiere” , concluyó.

FLAVIA LAOS EN TOO HOT TO HANDLE

Flavia Laos, flamante ganadora de los People’s Choice Awards 2022, logró clasificar hasta la etapa final del reality de Netflix Too hot to handle 4 (Jugando con fuego); pero no pudo llevarse los 200 mil dólares otorgados al ganador de la competencia.

¿Pero qué fue lo que sucedió? Resulta que la artista nacional no fue incluida entre las parejas finalistas y no pudo llevarse el gran premio.

Too hot to handle 4 es un reality británico, en el que jóvenes solteros compiten por el importante premio económico y una de las condiciones es que no tenga relaciones íntimas entre ellos.

Recordemos que Flavia Laos grabó este reality, tras el final de su relación con Patricio Parodi, y antes de iniciar su romance con Austin Palao.

TE PUEDE INTERESAR

Papá Noel le responde a la ‘Señito’ y video se hace viral: “Gisela no existe”

“Peluchín” arremete contra Samahara por nuevos ‘retoquitos’: “Ni el pavo de la Klug tendrá tanto relleno”

Diego Montalbán confiesa a todo pulmón: “¡Odio a los González más que el Gobierno!”