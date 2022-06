Palabras reveladoras. Aída Martínez reveló que Flavia Lagos la llamó ‘Chola de m...’ hace unos años atrás cuando se encontraba en una discoteca, aunque después la popular actriz le pidió disculpas por lo sucedido. La influencer brindó estas palabras durante una entrevista con Carlos Orozco y Hugo ‘Cinesmero’ de “Moloko” Podcast.

En la entrevista, Aída manifestó que la actriz ha tenido otros episodios de racismo. “Cosa que ya cambió porque la chibola ya creció, tiene derecho a reinventarse, a madurar, a ser una mejor persona cada día”, manifestó.

Agregó que después del incidente, un año después, la encontró en el gimnasio. “Ella se me acercó y me dijo yo lamentó mucho lo que pasó esa vez, te pido perdón por las cosas que te dije. Ni siquiera recuerdo que te dije. ‘Me dijiste chola’ (le respondió) y me dijo lo siento de corazón, estoy en una nueva etapa de mi vida en la que quiero hacer las cosas bien”, recordó.

Aída Martínez también afirmó que después de este encuentro en el gimnasio, le escribió a Flavia Lagos para decirle que le pareció un lindo gesto; pero la dejaron ‘en visto’.

AÍDA MARTÍNEZ: “EN DOS PUÑETES LA TIRO AL PISO”

Aída recordó que esto sucedió cuando ella tenía 26 y Flavia Laos, apenas 19, además, que esto habría sido motivado por que la actriz habría sentido celos por algún coqueteo con Patricio Parodi.

“Ella vino así a lo lejos, toda leona, y me dijo ‘chola de m...’, y me empecé a reír porque ella estaba borracha. Ya cuando empezó a querer meterme la mano y decir al de seguridad que me saque, no sabía cómo reaccionar y me dije ‘le sacó la m...’, en dos puñetes la tiro al piso y el Zorro Supe me tranquilizó”, detalló a Aída Martínez sobre lo sucedido con Flavia Laos.





