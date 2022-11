¿TODO POR EL CANJE? Magaly Medina se sumó a las críticas contra Flavia Laos por grabarse y compartir un video en sus plataformas digitales cuando un médico ginecólogo le está poniendo un método anticonceptivo. La ‘urraca’ señaló que la modelo viola su intimidad y todo por llevarse las cosas gratis.

“ Esta chica influencer hacen canje con todo, de lo que comen, visten, peinan, todo, pero ya hacer canje de un tema íntimo es bastante atrevido . Eso hizo Flavia Laos, se puso un método anticonceptivo, estaba en el consultorio del doctor, así y con audio mostrando todo el momento con las piernas arriba, que es un momento incómodo”, sostuvo Magaly Medina.

La conductora de ATV sostuvo que debe existir falta de amor propio para exponerte de esa forma en las redes sociales. Además, pidió disculpas a sus televidentes por presentar las imágenes de Flavia Laos al aire.

“ No sé qué pensaba que estaba promocionando, yo creo que tu intimidad, un poco tu dignidad de mujer, un poco quererte , tiene que ver con no hacer ese tipo de cosas porque vas y pagas tu dispositivo intrauterino (...) Me pareció de mal gusto, disculpen que pase estas imágenes a esta hora. O sea literalmente le vimos hasta el útero porque además enfocaba la máquina del ecógrafo. Yo creo que un poquito de discreción y de cuidarse”, remarcó.

TROME | Flavia es criticada por Magaly Medina

MAGALY ATERRIZA A FLAVIA LAOS

Luego que Flavia Laos se pronunciara por esas imágenes y aseguraran que intentan sexualizarla, puesto que solamente intenta informar a las mujer sobre los métodos anticonceptivos; Magaly Medina le dejó en claro que ella no es persona influyente.

“En su defensa, ha dicho que quería dar a conocer un método anticonceptivo... No eres mujer influyente, eres influencer, es diferente. Nadie sexualiza esto, solo que debes saber comunicar , no porque estés quejándote y gritando como tonta las otras personas no dirán que quieren ese método. Lo que se necesita es concientizar a las personas que usen método ”, reiteró la ‘urraca’.