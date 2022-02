LE DA EL VISTO BUENO. María Rosa Castro, mamá de Said y Austin Palao, estuvo este jueves en ‘En boca de todos’ y fue consultada sobre la presunta relación entre su hijo y Flavia Laos, luego del ampay donde se les captó en apasionados besos.

“Les daría la bendición porque Austin es un chico muy bueno, fiel, leal, que cuando se enamora y decide tener una relación, creo que es el hombre que cualquier mujer quisiera tener. Yo veo eso y si llegan a tener algo les daría mi bendición”, acotó.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de compartir su mesa de San Valentín con Flavia Laos y contó detalles de lo que su hijo le dice de la rubia. “Lo que me ha dicho es que son amigos, que siente un cariño muy bonito por Flavia, pero es de siempre, ellos no se conocen de ahora”, dijo María Rosa.

Por otro lado se mostró sorprendida por el ampay de Amor y Fuego y aseguró que ve futuro en ellos. “Se ve ahí algo especial pero yo no he podido compartir mucho, ellos están en sus cosas”, agregó la mamá de Austin Palao.

ALE BAIGORRIA: LA QUE PRUEBA UN PALAO NO LO DEJA

Alejandra Baigorria, que estaba en el set de ‘En boca de todos’ intervino para darle un consejo a Flavia Laos. “La que prueba un Palao no lo suelta”, aseguró la rubia entre risas. “Cuando yo besé a Said ahí me di cuenta que no iba dejar más, desde el primer beso”, agregó.

