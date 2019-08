¿Flavia Laos molesta con Sheyla Rojas por llamar 'suegrita' a la mamá de su novio Patricio Parodi? | ENTREVISTA

Flavia Laos dijo que no le molesta que Sheyla Rojas llame ‘suegrita’ a Verónica Costa, mamá de Patricio Parodi, pero le recuerda que ella es la ‘oficial’.

Hace unos días fue el cumpleaños de Sheyla y la mamá de Patricio la saludó, y ella respondió que era ‘la mejor suegra del mundo’.



Son amigas, está bien que la salude, siempre hablan. No tengo ningún problema.

¿Pero no crees que utilizar la palabra ‘suegra’ fue para molestarte e incomodarte?



No tengo ni idea. Yo no deseo comentar nada de Sheyla, estoy tranquila, y si le mandó saludos a mi suegrita, está bien.

Ella sí es tu suegra, tú eres la ‘oficial’...



Sí, claro, es mi suegra y es la exsuegra de Sheyla. Es que se hace querer la Verito, entonces la entiendo a ‘Shey, Shey’.

Parece que Sheyla ahora está enamorada de un empresario libanés.

Le deseo lo mejor. Es una mujer supertrabajadora, que le vaya bien... ojalá consiga lo que quiere y que sea feliz, que es lo más importante.

Por otro lado, Flavia Laos contó que en octubre empezará a grabar la telenovela ‘Princesas’, donde también actuará Alondra García.

¿Tú eres una princesa?



Trato de serlo, aunque a veces me convierto en una bestia cuando me sacan de quicio