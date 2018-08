Flavia Laos negó coqueteos con Pablo Heredia: "Hay diferencia entre amistad y una relación"

Flavia Laos y Pablo Heredia negaron los rumores de que tengan una relación sentimental, y que eso haya motivado el fin del romance que unía al actor argentino con Alessandra Fuller.



En redes sociales, muchos aseguran que Pablo Heredia y Flavia Laos llevarían saliendo hace varios meses, y hace una semana se dejaron ver juntos en el concierto de Maluma con Marc Anthony.



Además, Karen Dejo se animó a soltar el rumor, pero aclaró que no tenía certeza de todo lo que se viene afirmando.



‘ESTOY SOLTERA’



“A todos los que me siguen, les pido que no crean las cosas que se hablan en la tele. Hay gente que suelta la lengua sin saber lo que está pasando. Así que antes de atacar, piensen, no se dejan llevar por rumores. Yo estoy soltera”, explicó Flavia Laos, a través de sus redes sociales.



Luego, añadió: “Ya no puedo tener amigos porque te vinculan sí o sí. Hay diferencia entre amistad y una relación”.



En tanto, Pablo Heredia confirmó que solo ve a Flavia Laos como una amiga.



“Flavia es mi amiga, no es mi pareja. Tendría que golpearme la cabeza y perder la memoria para que eso suceda (una relación)”, sentenció el argentino, quien ha trabajado con ambas en la serie ‘Ven, baila quinceañera’ y actualmente graban la novela ‘Te volveré a encontrar’.



‘HAY LÍNEAS QUE NO SE PASAN’

​

Por su parte, Rebeca Escribens dijo que no cree que los rumores sean ciertos.



“Me parece o acabo de escuchar que Flavia Laos está saliendo con Pablo Heredia... estoy desconcertada. ¿Flavia no es amiga de Alessandra Fuller? Yo tengo mis reparos, hay líneas que no se pasan, el ex de tu amiga es una mujer de por vida para ti... de verdad no creo (en los rumores)”, indicó la conductora de ‘América espectáculos’.

