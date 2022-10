Hace unos días, Flavia Laos sorprendió a su pareja, Austin Palao, con una tremenda fiesta por su cumpleaños. La rubia, en complicidad con la familia del modelo, armó tremendo tonazo con tragos, parrilla y hasta fuegos artificiales para agasajar al popular ‘Bonito’ por sus 28 añitos.

Al ser consultada por un reportero de Amor y Fuego por si la celebración fue costeada por ‘canje’, es decir si las marcas le dieron todo gratis a cambio de auspiciarlas en redes sociales, la cantante aseguró que algunas cosas las puso de su propio dinero. “No, claro que hay cosas del bolsillo también, él se merece todo”, acotó.

Por su parte, Austin Palao se mostró muy agradecido por la sorpresa que le preparó Flavia Laos. “No me gustan las sorpresas, pero acá se lucieron todos, mi mamá, Flavia, mis amigos, fue todo sorpresa y me encantó”, dijo el también cantante y exchico reality.

AUSTIN CHOTEÓ A AMOR Y FUEGO

Austin Palao generó polémica hace unos días por no querer declarar para las cámaras de Amor y Fuego a la salida de una discoteca, donde cantó Flavia Laos. El ‘Bonito’ se negó a ser entrevistado e incluso le hizo un desplante a su novia cuando esta le pidió que hable con el reportero de Rodrigo González.

Todo comenzó cuando la parejita, junto a la madre, prima y tía de la cantante, salían de un local donde ella hizo una presentación. El periodista de AyF se les acerca pero el modelo se negó a contestarle, mientras Flavia le pedía que lo haga, pero él se subió a su carro.

A través de redes sociales, Austin Palao explicó su actitud. “Mi prioridad no es la entrevista, mi prioridad es salvaguardar la integridad de su mamá, su tía y su prima. Me es totalmente irrelevante dar una declaración en esas circunstancias. Si la gente lo tomó mal, bueno a mi no me tienen que cuestionar si no a ellos, hay que tener criterio creo yo cuando se va a entrevistar y también un poco de empatía creo yo”, indicó el exchico reality a través de sus historias de Instagram.

Además, indicó que estaba algo fastidiado porque algunos borrachines usaron su carro como mesa, mientras otros le pedían fotos. “Cuando Flavia sale de la disco en la que cantó fuera de una discoteca normalmente ves gente borracha, en mi caso gente que me pedía fotos, yo tenía que lelvar a su mamá a su tía y a su prima en mi carro que es un hatchback de dos puertas, salgo de la discoteca y veo un grupo de chicos utilizando mi carro de mesa, tengo al camarógrafo pidiendo una entrevista, tengo gente encima pidiéndome fotos”, acotó.

Sin embargo, luego se animó a declarar para las cámaras de Amor y Fuego a su salida del concierto de JBalvin. “Todo bien, saludos a rodrigo aunque me han dado duro, que feo. Era la situación esa de la discoteca que me tenía hinchado, mucho malcriado, mucho borracho”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR

Anahí de Cárdenas se casó con Elías Maya: Las primeras imágenes de su matrimonio

Xoana contenta con su éxito en Onlyfans: “Gracias a todos los babosos que nos siguen”

Brunella suspendida de América Hoy por publicar videos en cevichería: “Que aprenda con quién hace bromas”, dice Janet