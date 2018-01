Flavia Laos niega haber estado toda la noche con Guty Carrera en discoteca del Sur

La actriz Flavia Laos negó que esté en ‘saliditas’ con Guty Carrera. Y es que ambos fueron vistos juntos el último fin de semana en una popular discoteca del Sur.



“Fue en el cumpleaños de mi amigo el ‘Zorro’, al que obviamente fui a saludar. No sé de dónde sacaron lo de Guty. Él estuvo en el box con Mayra (Goñi). Ella me lo presentó y nos saludamos y se fue a otro lado. No entiendo por qué dicen que estuvo conmigo toda la noche, eso es falso”, dijo la rubia Flavia Laos totalmente sorprendida.



Sobre su personaje ‘Camila’ en ‘Ven, baila, quinceañera’, F lavia Laos comentó que ha ‘madurado’.



(J.V.)

