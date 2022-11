QUÉ FUEEE. Jessica Newton ya viene pensando en el Miss Perú 2023, sin embargo, entre sus opciones no tiene mapeada a Flavia Laos. Así se dejó en claro durante una entrevista que tuvo con el programa ‘América Hoy’, donde la organizadora del certamen de belleza aseguró no conocer a la pareja de Austin Palao.

Al ser consultada si Flavia Laos podría ser la próxima Miss Perú, Jessica Newton argumentó. “ Me parece guapa, pero nunca la he visto personalmente ”, dijo. Sin embargo, la postura sobre Luciana Fuster fue completamente diferente.

“Siempre conversamos con Luciana, me parece guapísima y me encantaría sí verla sobre el escenario. Hemos conversado varias veces, incluso Luciana se acercó a mí en el último Miss Perú y me dijo ‘yo soy la próxima’ , así que vamos a ver si tiene el valor de tentar la corona”, sostuvo.

¿ALONDRA GARCÍA AL MISS PERÚ?

En otro momento, Jessica Newton elogió a Alondra García Miró y se mostró muy emocionada que pueda participar en el próximo certamen de belleza.

“ Me encanta, me parece una mujer guapísima, creo que tiene un rostro bellísimo , es una mujer que a lo largo del tiempo se reinventa constantemente y sí es una de las mujeres que me gustaría tener en el concurso”, puntualizó.