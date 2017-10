Flavia Laos: Esta sería la razón de porque oculta su ojo derecho en las fotos y videos que publica

Flavia Laoscontinúa generando polémica tras pelea que sostuvo con la modelo Alexandra Méndez en una discoteca. En los programas de espectáculos está siendo muy comentado el hecho de que la actriz publique fotos y videos donde oculta su ojo derecho.



El estilo de fotos que publica Flavia Laos y su ausencia en el reality Esto es Guerra hacen suponer a muchos que la actriz desea ocultar el moretón que tendría el ojo derecho tras pelea con Alxandra Méndez. Al respecto, Jazmín Pinedo, conductora de Espectáculos, indicó que vio una foto donde aparece una chica muy similar a Flavia Laos con el ojo morado.



Aunque la conductora no se atreve a decir que se trata de Flavia Laos, deja en claro que la chica de la foto es idéntica a la actriz. "Siempre subes millones de cosas a tus redes sociales y de la nada ahora le bajas las revoluciones. En todas las imágenes que subes tu ojo no se ve bien o se ve medio borroso", precisa Jazmín Pinedo sobre las imágenes publicadas por la joven de 20 años.



La actriz Flavia Laos publicó curiosa foto en Instagram

Jazmín Pinedo habló sobre la foto que había visto. "La chica se parecía un montón a Flavia Laos, no me quiero animar a decir que era ella, pero eran casi mellizas. En la imagen se le ve con el ojo morado y adentro las venitas rojas reventadas, pero puede ser su gemela, no lo sé", dijo la conductora con sorna.



Incluso, el panelista de Espectáculos, Tomate Barraza hizo bromas al respecto. "De repente se quiere disfrazar de oso panda para Halloween, está probando disfraces", dijo el cantante en tono irónico.



Flavia Laos y Alexandra Méndez sostuvieron una pelea en una discoteca. Aparentemente, el enfrentamiento entre la actriz y la modelo se debería al acercamiento de la joven de 20 años al chico reality Krayg Peña. Aquí puedes leer todas las notas que hemos trabajado sobre el tema.



